أمير القصيم يطمئن على صحة الشيخ الجوفان

القصيم(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، رئيس محاكم القصيم سابقاً فضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان في منزله بمدينة بريدة للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ، سائلاً سموه الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وعبّر الشيخ منصور الجوفان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة، وحرص سموه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، متمنياً له موفور الصحة والعافية، داعياً أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

رافق سموه في الزيارة معالي رئيس محكمة التمييز بالقصيم الشيخ عبدالله المحيسن.