محطة قطار الخرج تستقبل أول رحلة ركاب بعد توقف دام 17 عاما

منى ال حمدان(صدى):

استقبلت محطة قطار الخرج اليوم الاربعاء اول رحلة ركاب تجريبية بعد توقف دام ١٧ عام كان على متنها مدير فرع مؤسسة السكة الحديدية بالرياض الاستاذ محمد صالح القحطاني وبعض المسئولين في المؤسسة وكان في استقبالهم بمحطة الخرج مدير محطة الخرج الاستاذ خالد الحميدي حيث تفقد القحطاني المحطة ورصد الملاحظات في الرحلة .

ويعد قطار الخرج الرياض من الطراز الاقتصادي ويتكون من ٥ عربات سعة ٨٠ مقعد من بينها عربة للطعام بداخلها بوفية للوجبات السريعة .

وسوف تقوم المؤسسة بتسيير ٤ رحلات أسبوعية لمدة شهر تجريبيا ورصد الملاحظات والعقبات قبل ان يتم تشغيل الخط رسميا

ولعل اكبر العقبات التي تواجه قطار الخرج الرياض كثرة التقاطعات والتي تجبر القطار الى أبطأ سرعته الى ٦٠كلم/ساعه بالاضافة الى عدم وجود مركز اسعاف او دفاع مدني او قسم شرطة بالقرب من المحطة والتي اصبحت الحاجة ملحه لها الان بشكل أكبر من السابق لتخدم ركاب القطار وأهالي حي القطار بالاضافة الى بعد المحطة من وسط المدينة وعدم وجود طريق مباشر للمحطة ويأمل الاهالي ان تنتهي هذه العقبات بأسرع وقت لاسيما وان دولتنا حفظها الله تبذل الغالي والنفيس وتسخر الامكانيات لخدمة المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.