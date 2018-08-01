بعد أزمة الطائرة العسكرية بالأردن.. أحلام: لا يملكون ما أملك

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، للمرة الأولى على توجهها بطائرة عسكرية إلى مدينة البتراء في الأردن، والجدل الكبير الذي دار في هذا الأمر خلال الأيام الماضية.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” فقط للتوضيح، استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص ومش أول مرة أستأجر طيارة عسكرية ولله الحمد. بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الاْردن لا يعادلها سعادة. ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت ” .

وتابعت: ” أما بالنسبة لأوباما وغيرهم، لا يملكون وبكل فخر ما أملك وهو حبي الحقيقي للأردن ” ، وذلك في ردها على مقارنتها بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي زار المدينة من قبل.

واختتمت: ” أنا بنت الأردن أولاً والوطن العربي. بأسره أنا بنت عربية وسأعود إلى البتراء وأصور فيها كليب ألبومي القادم ” .

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