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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. القبض على شخص حاول تهريب 600 ألف ريال للخارج في ” جواربه “

بالفيديو.. القبض على شخص حاول تهريب 600 ألف ريال للخارج في ” جواربه “
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، شخص حاول تهريب 600 ألف ريال في جواربه للخارج في مطار الملك فهد بالدمام .

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه كما ظهر في الفيديو ولكن لم تصدر أي معلومات أو تفاصيل عن الواقعة حتى الأن.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يوفقه هذا المجرم

[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقكم في عملكم ويعطكيم الف عافية وينصركم على هاذولا المجرمين

[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 55 دقيقة

هذا مفكر نفسه ذكي وما في منه

[ عدد التعليقات: 1307 ] نشر منذ 54 دقيقة

مؤكد هذي المبالغ من جرائم غير مشروعة

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله ينتقم منه

[ عدد التعليقات: 1307 ] نشر منذ 49 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1615 ] نشر منذ 46 دقيقة

كيف جمع المبلغ ذا وهو مفهي يعني بيتذاكي عليهم اظنها سرقات او تجاره ممنوعات

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يعطيكم الف عافية
مجهودات رائعة

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 44 دقيقة

بيض الله وجهكم
ونصركم في خدمة الوطن

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله لا يوفقه

[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 9 دقائق

ع القوة

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