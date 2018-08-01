بالفيديو.. القبض على شخص حاول تهريب 600 ألف ريال للخارج في ” جواربه “

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، شخص حاول تهريب 600 ألف ريال في جواربه للخارج في مطار الملك فهد بالدمام .

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه كما ظهر في الفيديو ولكن لم تصدر أي معلومات أو تفاصيل عن الواقعة حتى الأن.