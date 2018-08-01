بالفيديو.. القبض على شخص حاول تهريب 600 ألف ريال للخارج في ” جواربه “
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، شخص حاول تهريب 600 ألف ريال في جواربه للخارج في مطار الملك فهد بالدمام .
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه كما ظهر في الفيديو ولكن لم تصدر أي معلومات أو تفاصيل عن الواقعة حتى الأن.
تركي[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقه هذا المجرم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقكم في عملكم ويعطكيم الف عافية وينصركم على هاذولا المجرمين
فهد[ عدد التعليقات: 1788 ] نشر منذ 55 دقيقة
هذا مفكر نفسه ذكي وما في منه
فيصل[ عدد التعليقات: 1307 ] نشر منذ 54 دقيقة
مؤكد هذي المبالغ من جرائم غير مشروعة
نوير[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله ينتقم منه
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1307 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
زائر[ عدد التعليقات: 1615 ] نشر منذ 46 دقيقة
كيف جمع المبلغ ذا وهو مفهي يعني بيتذاكي عليهم اظنها سرقات او تجاره ممنوعات
ناصر[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يعطيكم الف عافية
مجهودات رائعة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 44 دقيقة
بيض الله وجهكم
ونصركم في خدمة الوطن
مليكة[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله لا يوفقه
qlq[ عدد التعليقات: 3631 ] نشر منذ 9 دقائق
…
ع القوة