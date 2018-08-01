راموس محدثًا الجماهير: سعيد بتواجدى في النصر

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب الدولي البيروفي مدافع النصر الجديد ” كريستيان راموس ” ، اليوم الأربعاء، في رسالة وجهها لجماهير العالمي ” أبدى من خلالها سعادته بالتواجد في معسكر النصر المقام في سويسرا، والذي يستعد النجوم للموسم الرياضي المقبل.

ونشر ” راموس ” تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أكد من خلالها عن سعادته لبدء التحدي الجديد بقميص النصر مقدمًا شكره وتقديره لكل من وثق به وبإمكانياته.

وأوضح ” راموس “، رغبته في الظهور بمستوى كبير واعدًا لجماهير ” النصر ” بتقديم كل ما يملك داخل الملعب من أجل الإرتقاء بالفريق لمنصات التتويج من جديد.

الجدير بالذكر أن ” كريستيان راموس ” شارك مع منتخب بلاده بيرو في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وودع المسابقة من دور المجموعات دون أن يحقق بيرو أي انتصار أو تعادل.