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راموس محدثًا الجماهير: سعيد بتواجدى في النصر

راموس محدثًا الجماهير: سعيد بتواجدى في النصر
نواف السالم(صدى):

قال اللاعب الدولي البيروفي مدافع النصر الجديد ” كريستيان راموس ” ، اليوم الأربعاء، في رسالة وجهها لجماهير العالمي ” أبدى من خلالها سعادته بالتواجد في معسكر النصر المقام في سويسرا، والذي يستعد النجوم للموسم الرياضي المقبل.

ونشر ” راموس ” تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أكد من خلالها عن سعادته لبدء التحدي الجديد بقميص النصر مقدمًا شكره وتقديره لكل من وثق به وبإمكانياته.

وأوضح ” راموس “، رغبته في الظهور بمستوى كبير واعدًا لجماهير ” النصر ” بتقديم كل ما يملك داخل الملعب من أجل الإرتقاء بالفريق لمنصات التتويج من جديد.

الجدير بالذكر أن ” كريستيان راموس ” شارك مع منتخب بلاده بيرو في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وودع المسابقة من دور المجموعات دون أن يحقق بيرو أي انتصار أو تعادل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك وينجحك

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 55 دقيقة

بالتوفيق لك في عرين الأسد مو قرية السنا… نتمنى من الجمهور المعادي لنادي الدول لايحسب الحديث له هههه

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