حساب المواطن: يجب الإفصاح عن كل أنواع الدخل

علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن على سؤال مستفيد، اليوم الأربعاء، جاء فيه : هل يلزم الإفصاح عما تستلمه الزوجة من حافز وكيف الطريقة؟.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نعم لا بد من الإفصاح عن دخل حافز، ويتم اختيار نوع الدخل غير ذلك ومصدر الدخل مخصص من برنامج حافز.

ويذكر أن حساب المواطن قد أعلن اليوم أنه سيتم إيداع الدفعة التاسعة في اليوم التاسع من شهر أغسطس الجاري.