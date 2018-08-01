فلكية جدة توضح حقيقة ظهور شمس ثانية في السماء

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، عن حقيقة الصور المتداولة على الإنترنت حول أن هناك شمس ثانية في السماء.

وأكد ” أبو زاهرة ” ، أن وجود شمس ثانية نوع من السراب، وإنما الذي يظهر في الصور المتداولة أمر ناتج عن الانكسار البصري حيث تنثني الجسيمات في الغلاف الجوي بطرق غير معتادة، ما يخلق سرابًا.

كما أوضح أن هناك افتراض أخر للظاهرة، وهو أن جزيئات الجليد أو أشياء في الغلاف الجوي تنتظم بطريقة تجعلها تكسر ضوء الشمس عند زاوية صغيرة جدًا، لكن في اتجاه واحد فقط، ما يتطلب بعض الخصائص الغريبة إلى حد ما.

يذكر أنه كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشمسين في سماء الوطن العربي تم التقاطها في القاهرة.