” ساما ” ترفع الإيقاف عن شركة شديد لوساطة إعادة التأمين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنها قررت رفع الإيقاف والسماح لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين، اعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 19 / 11 / 1439 هـ الموافق 01 / 08 / 2018م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 09 / 09 / 1439 هـ الموافق 24 / 05 / 2018م المتضمن إيقاف شركة شديد لوساطة إعادة التأمين اعتبارًا من تاريخ الإعلان.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

كما أكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.