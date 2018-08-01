خالد الفيصل يكرم عددا من رجال الأمن بشرطة الجموم

جدة(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من رجال الأمن بشرطة محافظة الجموم نظير توصلهم للجناة المتورطين في حرق سيارة سيدة بالمحافظة.

وثمن سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري، ومدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي، ورجال الأمن المكرمين، دورهم الكبير بعد عون الله في حفظ الأمن، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية والقبض على الجناة.

بدورهم عبّر رجال الأمن المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذه اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكدين أن ذلك سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود.

يذكر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى تعرض سيارة سيدة من أهالي الجموم للحرق وبتكثيف إجراءات البحث الجنائي والتحريات الأمنية ، تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث تم القبض على اثنين من سكان المحافظة بعد جمع المعلومات والشواهد التي تؤكد ضلوعهما في ارتكاب الجريمة ، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.