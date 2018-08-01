بعد قتله لشاب بالخطأ.. السجن وغرامة مالية لنجم المغرب

طلال الغامدي(صدى):

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أمين حارث، وذلك بعدما تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في 29 يونيو الماضي، مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وحكمت المحكمة على نجم المنتخب المغربي السجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8600 درهم ” نحو 900 دولار أمريكي ” ؛ فيما كانت النيابة العامة في مراكش استمعت لأقوال أمين حارث وأطلقت سراحه بضمان مالي.

واستدعت ” النيابة العامة ” عائلة الضحية الذي توفي عن عمر يناهز 28 عامًا، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن مسؤولية الحادث المميت تسبب فيها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي؛ حيث كان اللاعب يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين وأن ” حارث ” هو من كان يتولى قيادة سيارته أثناء وقوع الحادثة وأنه كان في حالة طبيعية.