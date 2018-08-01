ضبط رجل اغتصب زوجته وصورها عارية للذكرى

أنقرة(صدى):

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل أقبل على اغتصاب طليقته السابقة؛ بعد أن قام بدعوتها لمنزله بحجة تسوية أمور عالقة بينهما.

وقالت المطلقة الثلاثينية في بلاغها إن طليقها اغتصبها وقام بتصويرها عارية تحت تهديد السلاح؛ بعد أن أقنعها بأن تأتي لمنزله للنقاش حول أمور بينهما.

وعقب إلقاء الشرطة القبض على المتهم، اعترف بأنه صورها عارية ؛ للاحتفاظ بالصور كذكرى ؛ بينما حكمت عليه المحكمة بالسجن 18 عاما و4 أشهر.