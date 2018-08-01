برشلونة يصرف النظر عن ضم ” ألكانتارا “

ماجد محمد(صدى):

أصبح الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم نادي ” بايرن ميونخ ” ، خارج حسابات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك وفقًا لما كشفته تقارير صحيفة إسبانية.

ففي ذات السياق، لا تضع إدارة ” برشلونة ” إحتمالية التوقيع مع ” ألكانتارا ” ؛ لقلقها من تذبذب مستواه وكثرة إصاباته في الفترة الأخيرة؛ إلى جانب رغبتها في تعاقدها مع لاعب وسط قومي على المستوى الهجومي.

أما فيما يتعلق بـ ” ألكانتارا ” ، فهو مهووس بالعودة مرة أخرى إلى كتالونيا؛ وذلك بعد رحيله عن الفريق في عام 2013؛ وفقًا لما أوردته التقارير.

يُذكر أن ” تياجو ” يملك عقدًا مع بايرن ميونخ حتى عام 2021، إلا أن وصول ” نيكو كوفاتش ” إلى مقعد المدير الفني للفريق البافاري، وضعه على قوائم المغادرين، حيث أن المدرب الجديد لا يعتبره أحد الأضلاع الرئيسية في مشروعه.