فريق النادي الإعلامي يزور إذاعة جدة لدعم وتطوير العمل التطوعي وصقل مهارات الأعضاء

نجود عبدالله النهدي(صدى):

نظّم فريق النادي الإعلامي بجدة زيارة خاصة للمرة الثانية على التوالي إلى إذاعة جدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١١/١٨ھ، بقيادة وإشراف وتنظيم الأستاذ عمر سيف وعدد من أعضاء فريق النادي الإعلامي التطوعي .

انطلق الفريق برئاسة القائد عمر سيف والنائبة ليال رواس وفريق مشكل من الأعضاء تركي الذيابي ، نجود النهدي ، حنان البلوي ، مها الزايدي ، حنين السناني ، جميلة عريجي ، منال مبارك، ريم الحازمي ، روان بن زقر ، حنين حمدي ، سندس عبدالعزيز ، عالية الشمراني ، ريم بخاري ، ريناد الحربي، سحر الزهراني ، سلمى الزهراني أنجال الحربي ، وكان في استقبالهم الأستاذ خالد الأمير، والأستاذ سلطان الروقي، وتم خلال الزيارة الاطلاع على بعض الأقسام وبدأت الزيارة بكلمات ترحيبيه واستمع الفريق لشرح مفصل فيما يخص العمل الاذاعي مع استعراض لاعمال وجهود الاذاعة في المجال الاعلامي واطلع الفريق على أقسام الاذاعة بالمبنى من ضمنها إذاعة النداء الإسلامي التي يرأسها الأستاذ علي بن سعد الثقفي ، وقسم الإخراج ، وقسم الموسيقى وغيرها من الأقسام المتنوعة وتم مقابلة عدد من المذيعين والمذيعات حيث قدموا افكار مفصلة عن المهنة واليك العمل الاذاعي .

وتم زيارة مديرة الإذاعة في القسم الإنجليزية الأستاذة سهى خيري حيث أشارت أنه يجب في هذا الزمن وفي هذا الوقت اكتساب اكثر من لغة في المجال الاعلامي وغيره فالجيل القديم من المهم أن يكتسب هذه اللغة .

وتمّ توجه الفريق لقسم الأخبار في الإذاعة حيث اطلع الفريق على كيفية نقل بث موجز الأخبار بشرح من رئيس القسم الأستاذ صالح الصحفي الذي وضح لهم نظام القسم .

يذكر انه تم عمل تجربة في الإذاعة لبعض الأعضاء في الإستديو حيث نالت إعجابهم هذه التجربة القيمة التي تم أخذ خبرة بهذه التجربة الجميلة والجيدة .

وقد نالت الزيارة استحسان أعضاء الفريق وتقدم الفريق بالشكر لمدير عام اذاعة جدة الأستاذ مشعل الثبيتي ووالعاملين معه على استقبالهم وما قدموه من معلومات خلال الزيارة.