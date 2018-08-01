بعد اعترافه بالتمثيل في الملعب.. والدة نيمار تدافع عنه
قامت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدفاع عنه؛ عقب اعترافه أنه أحيانا يبالغ بردة فعله أثناء تتعرضه للإصابة في الملاعب.
وقالت ” نادين جونكلافيس عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام ” موجهة الحديث لنيمار: ” أعلم أن من لا يحبونك هم أقلية مقارنة بالاشخاص الذين يحبونك ويعرفون قلبك بشكل خاص “.
وأضافت : ” في أحيان كثيرة بحياتنا لا تخرج الأشياء كما نريد وبخاصة أحلامنا ورغباتنا ، لا تستسلم ولا تتوقف عن الثقة بنفسك “.
وانتقدت الصحف البرازيلية إعلان نيمار مع علامة ” جيليت “، والذي اعترف من خلاله بأنه يمثل أحيانا في الملعب.
طلال[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه متت علي نفسي من هذه الصوره
همس[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهدي الجميع ويصلح الحال