بعد اعترافه بالتمثيل في الملعب.. والدة نيمار تدافع عنه

طلال الغامدي(صدى):

قامت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدفاع عنه؛ عقب اعترافه أنه أحيانا يبالغ بردة فعله أثناء تتعرضه للإصابة في الملاعب.

وقالت ” نادين جونكلافيس عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام ” موجهة الحديث لنيمار: ” أعلم أن من لا يحبونك هم أقلية مقارنة بالاشخاص الذين يحبونك ويعرفون قلبك بشكل خاص “.

وأضافت : ” في أحيان كثيرة بحياتنا لا تخرج الأشياء كما نريد وبخاصة أحلامنا ورغباتنا ، لا تستسلم ولا تتوقف عن الثقة بنفسك “.

وانتقدت الصحف البرازيلية إعلان نيمار مع علامة ” جيليت “، والذي اعترف من خلاله بأنه يمثل أحيانا في الملعب.