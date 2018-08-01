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بعد اعترافه بالتمثيل في الملعب.. والدة نيمار تدافع عنه

بعد اعترافه بالتمثيل في الملعب.. والدة نيمار تدافع عنه
طلال الغامدي(صدى):

قامت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدفاع عنه؛ عقب اعترافه أنه أحيانا يبالغ بردة فعله أثناء تتعرضه للإصابة في الملاعب.

وقالت ” نادين جونكلافيس عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام ” موجهة الحديث لنيمار: ” أعلم أن من لا يحبونك هم أقلية مقارنة بالاشخاص الذين يحبونك ويعرفون قلبك بشكل خاص “.

وأضافت : ” في أحيان كثيرة بحياتنا لا تخرج الأشياء كما نريد وبخاصة أحلامنا ورغباتنا ، لا تستسلم ولا تتوقف عن الثقة بنفسك “.

وانتقدت الصحف البرازيلية إعلان نيمار مع علامة ” جيليت “، والذي اعترف من خلاله بأنه يمثل أحيانا في الملعب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه متت علي نفسي من هذه الصوره

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهدي الجميع ويصلح الحال

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