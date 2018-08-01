” صحة القصيم ” تحقق في وفاة سيدة بسبب خطأ طبي بمستشفى الرس

سالم المطيري(صدى):

علّقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم، عما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بشأن وجود خطأ طبي لسيدة كانت قد راجعت مستشفى الرس العام.

وأوضحت ” صحة القصيم ” ، أن ذوي السيدة المتوفية، قد تقدموا بشكوى لها، وتمت إحالتها لإدارة المتابعة للتأكد من الإجراءات الطبية، مع كامل الملف الطبي.

وأكدت المديرية، أنه قد تم تأجيل سفر الفريق الطبي المعالج، وتشكيل لجنة ابتدائية عاجلة للتحقيق، مبينة أنه سيتم إحالة نتائجها إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي تختص بالنظر في هذه القضايا.