لإنهاء معاناته.. ” آل الشيخ ” يعلن تكفله بعلاج الموسيقار غازي علي

عادل الحربي(صدى):

يعمل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على إنهاء معاناة الفنان والموسيقار غازي علي؛ حيث تكفل بعلاجه وذلك سواء كان العلاج داخل المملكة أو خارجها.

ومن الجدير بالذكر، أن الموسيقار غازي علي، عانى منذ فترة طويلة من وعكات صحية متعددة تنتابه كل حين؛ بالإضافة إلى معاناته من الوحدة والإهمال.