لإنهاء معاناته.. ” آل الشيخ ” يعلن تكفله بعلاج الموسيقار غازي علي
يعمل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على إنهاء معاناة الفنان والموسيقار غازي علي؛ حيث تكفل بعلاجه وذلك سواء كان العلاج داخل المملكة أو خارجها.
ومن الجدير بالذكر، أن الموسيقار غازي علي، عانى منذ فترة طويلة من وعكات صحية متعددة تنتابه كل حين؛ بالإضافة إلى معاناته من الوحدة والإهمال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31740 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاااااه خير
هذي هي العلوم السنعه
الله يجعلها في موازين حسناتك😘
طلال[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيه العافيه ويتم شفائه علي خير
عمار[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير جزاء