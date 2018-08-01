ساعات بي إم دبليو الذكية ستصل رسميا في 2019

واشنطن(صدى):

كشفت بي إم دبليو عن توقيع عقد شراكة مع شركة فوسيل من أجل تصنيع ساعة ذكية يتم إصدارها العام المقبل 2019.

وتم الاتفاق على تسويق الساعات عبر 4,000 متجر تابع لبي إم دبليو وأيضا عبر شبكة مبيعات فوسيل العالمية، وسيتم إصدار الساعات عبر دفعات، الدفعة الأولى في 2019، ومن المتوقع أن تكون الساعة ذات مواصفات مرتفعة، ولكن لم يتم تحديد سعرها بعد.

ولقد حققت ساعات فوسيل الذكية شهرة وتفوق ونجاح كبير بين شركات الساعات العالمية، حتى أن سهم الشركة ارتفع أكثر من 215% منذ مطلع 2018، ويعتبر هذا النجاح والتفوق الكبير أحد أسباب توكيل بي إم دبليو لشركة فوسيل لتصنيع ساعتها الذكية.