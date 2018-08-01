مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 5.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8288.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, والعالمية, والأهلي ريت 1, ولازوردي، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إكسترا, واسمنت الجوف, وأسلاك, وطباعة وتغليف, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.16% و 4.22% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك, وكيان السعودية, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.62 نقطة ليقفل عند مستوى 2788.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 144 صفقة.