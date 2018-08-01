بسبب غيرته الشديدة.. القبض على شاب منع حبيبته من التحدث مع غرباء
قامت الشرطة البريطانية بالقبض عل شاب يدعى ” ماثيو بيلي “؛ على خلفية منع حبيبته من التحدث مع رجال غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، قام ” بيلي ” صاحب الـ 24 والذي يعاني من الغيرة الشديدة على حبيبته صاحبة الـ 19 عاما، بتحذيرها من التحدث مع رجال غرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أو ” إنستقرام ” أو “ سناب شات ” لأنه يغير عليها بشدة، ولكن الفتاة لم تعجبها هذه الغيرة فأبلغت الشرطة عنه.
وقالت الفتاة إن حبيبها كان يفتش دوما هاتف حبيبته ويخبرها بما يجب أن ترتديه أثناء الخروج من المنزل، كما أنه منعها من التحدث مع الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذا جعل الفتاة تحاول إنهاء هذه العلاقة، لكن “بيلي” هددها بقتل فرد من عائلتها إذا ابتعدت عنه؛ لذلك ذهبت إلى الشرطة بعد تلقيها 30 مكالمة من شريكها المهووس وبينت لهم ما تعانيه من ضغط نفسي بسبب هذه الغيرة، فقررت الشرطة القبض على الشاب وحبسه 6 أشهر بتهمة الإيذاء النفسي لها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50925 ] نشر منذ 4 ساعات
خسيسه وخبيثه ،،،
,, وهو اخبث بتهديدها بقتل احد افاربها ,,
النتيجه .. كل منهما اخبث من الآخر ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 30 دقيقة
التحدث مع أشخاص من الجنس الاخر ليست مشكله في كثير من الأماكن ولكن قبول الإشارات الغزليه من شاب اخر والتلاطف والمياعه مع إشاراته الحميمية هذا هو الغير مقبول عندهم.
ونفس الشي للشباب، يعني التحدث مع اي فتاه امر عادي بالنسبة لزوجته ولكن التميلح وارسال إشارات غزليه هذا غير مقبول عندهم.
احنا في مجتمعنا مريحين رؤوسنا وقطاعين اي تواصل خارج إطار العمل الرسمي وخلاص. ههههههههه