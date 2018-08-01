أمير جازان بالنيابة يكرم مدير ومنسوبي دوريات الأمن بالمنطقة

جيزان(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء دكتور مساعد بن منير المرشدي, ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله بن حسن المدخلي, وعدد من منسوبي الإدارة.

وكرم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في متسهل اللقاء, مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة جازان, وعدد من منسوبي الإدارة, لقاء جهودهم المتميزة المبذولة لخدمة المواطن والمقيم بالمنطقة.

ونوه سموه خلال اللقاء بالأعمال والخدمات التي يبذلها ويقدمها منسوبي إدارة دوريات الأمن بجازان, موجهاً الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة الدين والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

من جانبه, أعرب مدير دوريات الأمن بالمنطقة, عن سعادته ومنسوبي الإدارة كافة بلقاء سمو أمير المنطقة بالنيابة, وتكريم سموه لهم, وما استمعوا إليه من توجيهات, مؤكداً حرص الجميع على مضاعفة الجهود, وتسخير الإمكانيات المادية والطاقات البشرية كافة لتقديم الخدمات الأمنية المثلى لكل مواطن ومقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

حضر التكريم, وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.