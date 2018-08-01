قائد قوات أمن الحج يقف على تجهيزات قوات الطوارئ الخاصة بالمشاعر المقدسة

سعيد العجل(صدى):

قام قائد قوات أمن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي ويرافقة قائد مهام قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري ومدير الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية اللواء محمد صالح النشمي وعدد من الضباط المعنيين بالتجهيزات بجولة تفقدية على مواقع قوات الطوارئ الخاصة بالمشاعر المقدسة شملت عرفات ومزدلفه ومنى وجسر الجمرات للأطلاع على مدى جاهزية هذه المواقع سواءً لأستقبال ضيوف الرحمن أو للعاملين من القوات في هذه المواقع .

وقد استهل معاليه جولته من مشعر منى بداءً من جسر الجمرات والتأكد من سلامة مداخلة ومخارجه وكل ما يخص سهولة اداء الحجاج لهذه الشعيرة في الحج ومن ثم تم الوقوف على منطقة جبل الرحمة في عرفات والتأكد من سلامة الطرق المؤدية أليها والاطلاع على مقر سكن القوات واختتم معالية جولته من مشعر مزدلفه والتأكد من جاهزيتها لأستقبال ضيوف الرحمن والاطلاع على بعض المقرات .

وفي ختام الجولة تبين لمعاليه بأن الاستعدادات والتجهيزات مستمرة على قدم وساق ولله الحمد كما تمنى للحجاج حجا ًمبروراً وسعياً مشكوراً وان يديم على هذه البلاد الامن والامان في ضَل حكومتنا الرشيدة التى سخرت كل الإمكانيات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن .