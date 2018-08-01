لمواجهة ارتفاع أسعارها.. نبش القبور وتفريغها وإعادة بيعها بدمشق

دمشق(صدى):

ارتفعت أسعار القبور في العاصمة السورية دمشق؛ ما دفع البعض إلى التوجه إلى نبش القبور وتفريغها من محتوياتها وإعادة بيعها مرة أخرى؛ حيث أكد مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق محمد حمامية، عن وجود حالات تم رصدها لبيع قبور تضم موتى، وذلك عبر حفارين يعملون في تلك المقابر.

وقال ” حمامية ” أن نبش القبور وإعادة بيعها تتم في حال لاحظ حفارو القبور عدم مجيء أهل الميت لزيارة قبره، إذ يعمدون إلى بيع تلك القبور مجدَّدًا؛ لافتًا إلى أن بعض القبور بيعت أكثر من مرة بعد نبشها وإفراغها من محتواها، كما تم فصل 7 حفارين ثبت تورطهم في نبش قبور وإعادة بيعها.

ومن جانبه، صرّح مدير مكتب دفن الموتى في دمشق، أنه يمكن دفن الميت في قبر يضم رفات ميت ” سابق ” ، شريطة أن يكون المتوفى ” الجديد ” أحد أقرباء الميت الذي تم دفنه قبل مدة لا تقل عن 5 سنوات.