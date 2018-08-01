الشركة العقارية السعودية تعلن عن تغييرات في إدارتها

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الشركة العقارية السعودية، إحدى كبريات الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول)، عن تعيين الأستاذ ممدوح بن سعود الشرهان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة إبتداءً من تاريخ 1/8/2018، وذلك عقب استقالة الرئيس التنفيذي السابق الأستاذ عبدالله بن إبراهيم سعد العياضي.

وكان العياضي قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للعقارية على مدى ثلاث السنوات الماضية، وقد عبر مجلس إدارة الشركة عن شكره للعياضي تقديراً لإخلاصه في خدمة الشركة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، وإسهامه في النمو الذي تحقق، وتمنى له التوفيق في مستقبل مسيرته العملية.

وعبر الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي، رئيس مجلس إدارة العقارية، عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي الجديد قائلاً، ” تضم العقارية فريقاً مالياً متميزاً، وقد لعب الشرهان من خلال منصبه السابق كمدير مالي دوراً هاماً في تطوير العمليات والأنشطة المالية والتشغيلية بالشركة، وأنا على ثقة تامة من أن الشرهان في منصبه الجديد سيستمر في تحقيق الانجازات في رحلة الشركة نحو التحول.”

وأضاف المفضي، ” ونيابة عن مجلس إدارة الشركة والفريق الإداري، أود أن أتقدم بالشركة للأستاذ العياضي الذي عمل بالشركة بإخلاص وأسهم بشكل كبير في مسيرة الشركة.”

وقبل انضمامه إلى العقارية، عمل الأستاذ الشرهان في الخدمات الاستشارية في صندوق التنمية الصناعية السعودي و كذلك عمل كخبيرللتمويل في الصندوق السعودي للتنمية، ثم انضم إلى صندوق الاستثمارات العامة مساعداً للأمين العام وأميناً لمجلس الإدارة، حيث كان مسؤولاًعن محفظة البنوك و المؤسسات المالية في الصندوق. وتقلد الشرهان كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة بداية لتمويل المنازل، وقاد فريق تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهو عضو كذلك في اللجنة التوجيهية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).

وإلى جانب منصبه في العقارية، يعمل الشرهان كذلك عضوا في لجنة التمويل والاستثمار العقاري التابعة للغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

يحمل الشرهان درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة البنوك من معهد الإدارة العامة بالرياض، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.