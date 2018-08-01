” طوارئ أمانة الرياض ” تتفاعل مع مواطن بعد شكوته من شركة تسوية طريق

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب طوارئ أمانة الرياض اليوم الأربعاء، مع شكوى ” مواطن ” من تصرف شركة تعمل في إعادة تسوية الطريق؛ وذلك على خلفية إزعاجها المستمر له صباحًا.

وأضاف ” المواطن ” في شكوته التي أرسلها لطوارئ أمانة الرياض عبر ” تويتر ” : ” متضرر جدًا من تصرف إحدى الشركات التي تعمل في إعادة تسوية الطريق، حيث قاموا بإزعاجي أشد الإزعاج صباحًا وبعد تكسير الباب والجرس وفتح الباب لهم، طُلب مني إزالة السيارة من مكانها لإعاقتها عملهم، وأبلغتهم بأنه من الأفضل إبلاغنا خطيًا أو شفهيًا قبل العمل بـ٢٤ ساعة على الأقل، فكان الرد القبيح ” .

وردت طوارئ أمانة الرياض على المواطن قائلة: ” نرجو منكم التكرم بتحديد الحي واسم الشارع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .