كورتوا يفتح النار على تشيلسي ويهدد بالرحيل للريال مجانا

نواف السالم(صدى):

هدد الحارس البلجيكي كورتوا تشيلسي بأنهم في حالة رفض انتقاله للريال خلال الانتقالات الصيفية الجارية؛ سينتقل مجانًا الموسم المقبل للملكي.

يجدر الإشارة إلى أنه هناك 9 أيام على غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم الحالي، ويواصل البلوز النحاولات لإقناع كورتوا رفض العرض الذي تقدَّم به ريال مدريد وتوقيع عقد جديد طويل الأجل مع النادي.

وبالشرط الذي وضعه كورتوا وضع تشيلسي في موقف صعب، إذ يتبقى أمامه تسعة أيام فقط ليقرر بيع كورتوا وشراء حارس جديد أو الإبقاء عليه ورحيله مجانًا الموسم المقبل.