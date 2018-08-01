جامعة حائل تشارك في هاكاثون الحج 2018

حائل(صدى):

تشارك جامعة حائل ممثلة بمركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية هذا العام في هاكاثون الحج 2018, الذي يقام بمدينة جدة.

وأبانت الجامعة أنها رشحت لهذا الملتقى مسؤول قسم البرمجة في مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بالجامعة المبرمج ناصر العنزي حيث سيشارك في الملتقى العالمي ببعض منتجات المركز.

يذكر أن المشاركة في هاكاثون الحج تشمل المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته بما في ذلك الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم في حركة المرور, وكذلك ترتيبات السفر والإقامة وإدارة النفايات والمخلفات بالإضافة إلى الإسكان وحلول التواصل.