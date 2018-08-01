” رجل ” يلقي بزوجته من الطابق الثاني ويدعي بأنه غارق بسبات عميق

بيروت(صدى):

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، حكمًا بالأشغال الشاقة 8 سنوات وأنزلتها تخفيفا الى السجن 3 سنوات، على ” رجل ” قام بإلقاء زوجته من شرفة منزله الكائن بالطابق الثاني، إلا أنها بقيت على قيد الحياة وتم نقلها إلى المستشفى.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، أفادت الزوجة المجني عليها، أنّ زوجها حضر إلى المنزل وأعلمها أنّه مصاب بدوخة فساعدته على الجلوس على الكنبة، حيث استلقى لساعة وكان يردّد على مسمعها أنّه مستاء من وضع البلد ومن وضعه المادي وأنّه أقفل عليها باب غرفة النوم لأكثر من ساعة.

وعندما تمكنت ” الزوجة ” من الخروج أقدم على ضربها بأنبوب حديدي على رأسها ويدها وهربت إلى الشرفة؛ لطلب المساعدة وأكمل ضربها على أصابعها ووقعت أرضًا، مشيرة إلى أنّها لا تعرف سبب تصرّف زوجها وأن لا خلافات بينهما.

وأُصيبت ” الزوجة ” بجرح قطعي في مؤخرة الرأس، وآخر في الجانب الخلفي الأيمن للرأس، وكسور في اليد اليمنى واليسرى وفي الفقرة الرابعة من الظهر.

يُذكر أن ” الزوج ” أدعى ببداية الأمر، أنّه حضر الى منزله بحالة صحيّة سيئة، ففتحت له زوجته الباب، ولما دخل استلقى على الكنبة الى حين تفاجئه برجال الأمن يدخلون الشقّة وإيقاظه من نومه العميق، وأنه لا يعلم من ضرب زوجته ورماها عن الشرفة.