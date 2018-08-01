سرقة مجوهرات ومصوغات ذهبية تقدر بـ 30 ألف ريال من أسرة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

شهد حي النزهة بمدينة المبرز في محافظة الأحساء، واقعة تعرض إحدى الأسر لسرقة مجوهرات ومصوغات ذهبية، تبلغ قيمتها 30 ألف ريال، فضلًا عن مقتنيات ومبالغ مالية أخرى.

ومن جانبه، أوضح صاحب المنزل المسروق، أن الواقعة نفذتها عصابة مجهولة كان يرتدي أفرادها أقنعة وملابس سوداء لإخفاء هويتهم، مبينًا أنهم دخلوا المنزل من باب المطبخ الخلفي بعد خروج والدته بدقائق، مؤكدًا أن العصابة كانت تعلم تفاصيل المنزل جيدًا؛ لأن أفرادها دخلوا المنزل من جهة لا توجد بها كاميرات مراقبة.

وكشف صاحب المنزل عن المسروقات، وتشمل مجوهرات وأطقم ذهب من ضمنهم قلادة بها فصوص وأحجار كريمة يقدر ثمنها بـ30 ألف ريال، فضلًا عن بعض المقتنيات، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال.

فيما بيّن أنه أبلغ الجهات الأمنية بشكل رسمي للتحقيق في الواقعة، موضحًا أن كاميرات المراقبة بداخل المنزل، قد وثقت مرور شخص يرتدي قناعًا وملابس سوداء بالصالة، أثناء قيامه بعملية سرقة المنزل.