طرق ضبط مرايا السيارة حسب هيئة الجودة السعودية

عادل الحربي(صدى):

يعد الضبط الصحيح للمرايا أحد العوامل الهامة لسلامة القيادة، وأحد أسباب اتخاذ القرار السليم والآمن، ولقد قدمت الهيئة السعودية للمواصفات ومقاييس الجودة عدة نصائح لضبط مرايا السيارة بصورة سليمة نستعرضها فيما يلي.

يجب تثبيت مرايا الرؤية الخلفية في وضع يسمح للسائق رؤية السيارات على الجانبين اليمين واليسار وكذلك ما هو خلف السيارة، وهو في مقعده المخصص للقيادة بدون أن يتحرك أو يلتفت.

يجب تثبيت المرايا الجانبية بصورة محكمة، حتى لا يحدث لها تغير في ضبطها بسبب الاهتزازات أثناء القيادة، وهو ما يسبب تغير في رؤية السائق للمجال حوله.

يجب أن تكون المرآة الداخلية سهلة الضبط من موضع جلوس السائق، سواء ضبطها أفقي أو رأسي، كما يجب في ضبط وضع رؤية “ليل” و”نهار” أن لا يقل معامل انعكاس السطح العاكس في وضع الليل عن 4%.

في حالة التعرض لحوادث أو صدمات، يجب أن تكون المرآة الداخلية قابلة للانحناء أو التداخل أو الكسر بسهولة، ولا ينتج عنها بروزات أو حواف حادة خطرة مسببة للإصابة للركاب والسائق.