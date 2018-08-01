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بالفيديو.. في مواصلة للعنف ضد المرأة.. رجل يلكم فتاة بقوة ويسقطها على الأرض

بالفيديو.. في مواصلة للعنف ضد المرأة.. رجل يلكم فتاة بقوة ويسقطها على الأرض
واشنطن(صدى):

انتشرت مؤخرًا عدد من الفيديوهات التي رصدت ظاهرة جديدة في القارة الأوروبية وهي ضرب الرجال للنساء.

وظهر فيديو جديد لبريطاني يدعى ليام هولمس قوي البنية والبالغ 20 سنة، بلكم فتاة في لندن مرتين على فكها، وأسقطها مغمياً عليها بالكامل على الأرض.

وجاء ذلك عقب أسبوعين فقط من فيديو فيديو صدم فرنسا والعالم، وفيه يظهر أحدهم يتحرش بفرنسية عمرها 22 في شارع عام بباريس، ثم يصفعها بشدة على وجهها.

وأثارت تلك الفيديوهات الغضب الاوروبي؛ لما أبرزته من عنف ضد المرأة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50919 ] نشر منذ 59 دقيقة

مهما تجملوا بااللسان ..

,, افعالهم تفضحهم وتخرج مافي بواطنهم ,,

[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 47 دقيقة

يستقوي على امرأة الطقوع لو شجاع واجه الرجال !؟

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