أمير الشمالية يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد بن فريح الشمري ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438هـ ـ 1439هـ.

واطلع سموه خلال اللقاء ، على ما تضمنه التقرير السنوي الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة ، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير ، لافتا سموه النظر إلى أهمية الدور الذي يؤدية صندوق التنمية الزراعية في المملكة وأهمية تفعيل أقراض المزارعين و تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة بإذن الله .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة .

‏‎من جانبه عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.