حقيقة إيقاف أصحاب المركبات الذين ينتقلون من مسار إلى آخر

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطّلعة بالإدارة العامة للمرور، عدم صحة التسجيل الصوتي الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف ” مرور الرياض ” لأصحاب المركبات الذين ينتقلون من مسار إلى آخر، دون إعطاء إشارة تغيير المسار.

ونفت المصادر ما ورد بالتسجيل الصوتي المتداول، بشأن رصد من ينتقلون من مسار إلى آخر بمركباتهم، وإيقافهم وإحالتهم إلى الحجز لمدة 24 ساعة، مناشدة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأفضلية في المسارات والدورانات.

جدير بالذكر، أن التسجيل الصوتي الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تضمن إدعاء أحد الأشخاص أن شقيقه يعمل بالمرور، مبينًا أن غرف التوقيف قد امتلأت بالأشخاص الذين تم ضبطهم وهم يتنقلون بمركباتهم بين المسارات في طريق المدينة والحرمين والملك، حتى من يُقِلّ أسرته.