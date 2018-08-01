أمير تبوك يستقبل قائد القوات الجوية

تبوك(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, الذي قَدِم للسلام على سموه.

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فهد بن سلطان, بسمو قائد القوات الجوية، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير بكل ما يخدم الوطن.

من جانبه أعرب سمو قائد القوات الجوية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال, مشيداً بما يوليه سموه من اهتمام بمنسوبي القوات الجوية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني.