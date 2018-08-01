” هيا العواد ” : برنامج التدريب الصيفي في جامعة الملك سعود تلبي الطموحات

محمد السعران(صدى):

عبرت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد عن سعادتها بمستوى الدافعية لدى المعلمات وإقبالهن على دورات برنامج التدريب الصيفي الذي اطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع الجامعات .وقالت العواد بعد زيارتها أمس لبرامج تدريب المعلمات الصيفية المقامة في المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية جامعة الملك سعود: سعدت بالرضى العالي عن المدربات من الجامعة وعن محتوى الدورات التدريبية التي تلبي إحتياجاتهن وترضي طموحهن.

العواد قدمت شكرها لأعضاء هيئة التدريس القائمات على هذه الدورات وشكرت الجامعة مشاركتها المتميزة في إتاحة الفرصة للمعلمات لتلقي التدريب في بيئة إيجابية محفزة على الإبداع.

من جهته عبر مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية جامعة الملك سعود الدكتور انس التويجري عن شكره لوكيل وزارة التعليم للتعليم – بنات الدكتورة هيا العواد وقال ان زيارتها للزميلات في المركز يعد دافعا لتحقيق مزيدا من التميز و الإبداع.

وقال التويجري أن المركز يحرص على تقديم الأفضل بما يحقق الاهداف المرجوة من هذا البرنامج وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

حضر اللقاء الدكتورة سلمى الزيد وكيلة العمادة لاقسام العلوم الانسانية و وكيلة كلية التربية بالإنابة الدكتورة عبير الحربي و مساعدة مدير المركز الدكتورة لينا باشطح.