مصر تكشف حقيقة إصدار جامعاتها شهادات مزورة بالكويت

القاهرة(صدى):

علقت مصر على ما تردد حول تورط جامعاتها في إصدار شهادات مزورة بالكويت، نافية تورط جامعاتها في إصدار أي شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتين سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن هذه القضية تتعلق بتورط أشخاص فى إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية ليست طرفًا في القضية.

كما أبانت الوزارة أنها تتواصل بشكل دائم مع السلطات الكويتية، وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي للتأكد من صحة الشهادات الدراسية لها.