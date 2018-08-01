الهلال الأحمر يشارك بفرق إسعافية وعيادة طوارئ في “ هاكاثون الحج ”

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد أن الهيئة تشارك في أكبر ” هاكاثون ” في منطقة الشرق الأوسط، ويحمل اسم ” هاكاثون الحج ” ، بمشاركة آلاف المطورين من الجنسين، والذين ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.

وينطلق هذا الحدث المهم، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم الثلاثاء، ويدخل ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة عامًا بعد عام في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابّة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.

وقد شاركت هيئة الهلال الاحمر من خلال تواجد عيادة طبية في نفس الفعالية وهي للحالات الطارئة، اضافة لعدد من الفرق الإسعافية المتواجدة على طيلة أيام الفعاليات لمدة اربعة ايام لنقل الحالات التي تستدعي النقل لأقرب مستشفى لا سمح الله.

كما ينشر الهلال الأحمر السعودي عددا من المسعفين المتجولين داخل الفعالية، لمباشرة الحالات الطارئة، سواء المرضية أو الإصابات،

وتهدف الهيئة من خلال تواجدها في الأماكن العامة المكتظة والمهرجانات والمعارض، حيث إن مثل هذه التجمعات تستوجب وجود هيئة الهلال الأحمر السعودي ليكون داعماً في مباشرة ونقل وعلاج الحالات الطارئة