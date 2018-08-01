الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان عسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة عسير، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتوقعت الأرصاد، أن هذه الحالة ستشمل: ” ظهران الجنوب، والحرجة، والربوعة، وأبها، وخميس مشيط، والحبلة، والسودة، ووادي الحياة، ورجال ألمع، والأجزاء المجاورة ” ، وذلك من الساعة 14:00 من اليوم الأربعاء الموافق 1/8/2018م، حتى الساعة 19:00 من نفس اليوم.