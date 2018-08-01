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بالصور..تدريبات التعاون في هولندا

بالصور..تدريبات التعاون في هولندا
نواف السالم(صدى):

أجرى نادي التعاون، اليوم الأربعاء، تدريباته الصباحية؛ في إطار المعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليا في هولندا.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا للفريق أثناء مرانه الصباحي.

وعلى جانب أخر من المقرر أن ينضم اللاعب البوروندي أميسي إلى هولندا للانضمام لمعسكر التعاون هناك ، بعدما أنهت إدارة النادي إجراءات تأشيرة الدخول الخاصة به.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله معهم ويوفقهم باذن الله

[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 26 دقيقة

ننتظر الفرحه قريباااا منهم

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