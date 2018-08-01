بالصور..تدريبات التعاون في هولندا
أجرى نادي التعاون، اليوم الأربعاء، تدريباته الصباحية؛ في إطار المعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليا في هولندا.
ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا للفريق أثناء مرانه الصباحي.
وعلى جانب أخر من المقرر أن ينضم اللاعب البوروندي أميسي إلى هولندا للانضمام لمعسكر التعاون هناك ، بعدما أنهت إدارة النادي إجراءات تأشيرة الدخول الخاصة به.
طلال[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله معهم ويوفقهم باذن الله
شجون[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 26 دقيقة
ننتظر الفرحه قريباااا منهم