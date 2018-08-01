بالصور..تدريبات التعاون في هولندا

نواف السالم(صدى):

أجرى نادي التعاون، اليوم الأربعاء، تدريباته الصباحية؛ في إطار المعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليا في هولندا.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورًا للفريق أثناء مرانه الصباحي.

وعلى جانب أخر من المقرر أن ينضم اللاعب البوروندي أميسي إلى هولندا للانضمام لمعسكر التعاون هناك ، بعدما أنهت إدارة النادي إجراءات تأشيرة الدخول الخاصة به.