ريجيم البروتين لخسارة الوزن وتثبيته

أماني الغامدي(صدى):

أوضح مختصون بمركز التغذية ” لو كال دايت كلينيك ” ، أن “رجيم البروتين ” من أهم الأنظمة الغذائية التي تعمل على خسارة الوزن وتثبيته .

حيث يزخر هذا الرجيم بالبروتينات ، كما يفتقر إلى الكربوهيدرات؛ ويجدر بالأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى مراجعة الطبيب، قبل الشروع في اتباع “رجيم البروتين”.

وتشمل مصادر البروتين، التي تعتبر من المغذِّيات القليلة في محتواها من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية:

• اللحم الأحمر الخالي من الدهن.

• المأكولات البحريَّة.

• الفول.

• الصويا.

• منتجات الألبان قليلة الدهن.

• البيض.

• المُكسَّرات والبذور.

في السياق عينه، يعدُّ التنويع في الأطعمة المحتوية على البروتين أمرًا غاية في الأهميَّة؛ مثلًا: يُمكن تناول سمك السلمون أو أي نوع سمك آخر غنيّ بأحماض الـ”أوميغا_ 3″، كما استهلاك الفول أو العدس الذي يمدُّ الجسم بكمٍّ هام من الألياف، وكذلك البروتين، فضلًا عن إضافة بضع حبَّات من الجوز إلى طبق السلطة، أو اللوز إلى دقيق الشوفان.

الجدير بالذكر أن شريحة لحم الـ”ستيك” تؤمِّن النسبة الأكبر من البروتين.

*مثال ليوم من ” رجيم البروتين ” :

الفطور: بيضتان مخفوقتان، مع الطماطم المشوية.

مُلاحظة: يُمكن تناول البيض 3 مرَّات في الأسبوع، لكن مع الحرص على التحكُّم في كمِّ الزيت المستخدم في إعداده.

وجبة خفيفة: 30 جرامًا من المكسرات، أو التوت البرِّي، أو الجوز…

مُلاحظة: لا يُسمح بتناول الفواكه أو أي حلوى تحتوي على السكر في الأسبوعين الأوَّلين من اتباع “رجيم البروتين”.

الغداء: صدر/ فخذ من الدجاج المشوي، مع نصف الكوب من الكينوا المسلوقة وكوب من الخضراوات الموسميَّة المطهوَّة على البخار.

وجبة خفيفة: 60 جرامًا من الزبادي المخلوط مع 14 جرامًا من بذور الكتَّان.

العشاء: سمك السلمون المشوي، مع الكوسى والباذنجان المقليين في زيت الزيتون.

مُلاحظة: يجب شرب ما لا يقلّ عن ليترين من الماء، يوميًّا. كما، لا يُسمح بإضافة الكريما أو الحليب إلى القهوة.

في شأن تتبيلة السلطة، يُمكن إضافة ملعقة صغيرة من الـ”مايونيز” الخالي من الدهون، أو الخردل، أو الخل بأنواعه، أو عصير الليمون الحامض، إليها. ويُسمح، في هذا الإطار، أيضًا، بإضافة الملح أو الفلفل أو الأعشاب، إليها.