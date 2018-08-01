” المطرفي ” يدشن فعاليات حملة ” الوقاية هي الغاية ” بمكة

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي صباح اليوم فعاليات معرض حملة( الوقاية هي الغاية) وذلك بمقر المعرض بمكة مول بحضور مسؤولي الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

حيث افتتح سعادته المعرض واطلع على مايضمه من أقسام مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة لكافة فئات المجتمع بعد ذلك بدىء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم القى بعدها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة كلمة رحب فيها بالحضور أوضح فيها أهمية التوعية الوقائية وأهميتها في رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع وأثرها في تقليل الآثار الناجمة عن الحوادث والأخطار المختلفة وإدارك أهمية السلامة الوقائية وشكر سعادته المشاركين في المعرض.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا يوضح أهمية السلامة في المنشأت السكنية والمواقع التجارية وأهمية توفر متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في التقليل من الأضرار الناجمة كذلك اشتمل العرض على إيضاح العتصر الزمني لنشوء وتطور الحريق بعد ذلك اختتم الحفل المعد بهذه المناسبة الجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية .