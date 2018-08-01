بالفيديو.. جنى ابنة عمرو دياب تثير جدلا بسبب زجاجات الخمر في غرفتها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت جنى عمرو دياب، ضجة وجدلًا ؛ على خلفية الفيديو الأخيرة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت جنى في فيديو ، حيث قامت بغناء أغنية wouldn’t change a thing للمطربة العالمية ديمي لوفاتو، وظهر خلفها زجاجات من الخمر.

وتساءل الجماهير حول تناول ابنة الهضبة للخمر، حيث كانت أيضا تحمل في يدها زجاجة اخرى .

وفي الحال نفت جنى في تعليقاتها أنها تشرب الخمر، مؤكدة ان ما تحمله هو زجاجة ماء، وأن الخمر من خلفها طبيعي وضعه في الفنادق الكبرى بالخارج ولكنها لم تمسه ولم تشربه؛ حيث تتواجد مع والدها في اليونان.