بالفيديو.. أمير مكة يؤكد عدم وصول أي حاج من قطر حتى الآن
كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عن إحصائية عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى يوم أمس الثلاثاء، 557.285 حاجًا من جميع منافذ المملكة.
وأوضح ” الفيصل ” خلال تدشين حملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار ” الحج رسالة الإسلام ” ، أن إندونيسيا تتصدر قائمة أكثر الدول التي وصل منها الحجاج؛ مؤكدًا أنه لم يصل أي حاج من قطر حتى الآن.
عاجل | خالد الفيصل: لم يصل أي حاج من #قطر حتى الآن #الإخبارية #الحج_رسالة_سلام pic.twitter.com/5aknNffFYd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ أغسطس ٢٠١٨
طلال[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله ييسر امرهم ويعينهم على اداء مناسكهم
ونرجوا من الله القبول لاعمالهم وان يردهم لاهلهم سالمين مقبولين
واعان الله رجال الامن وكل من يشارك بخدمة ضيوف بيته العتيق حاجاً او معتمراً
ماجد[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 24 دقيقة
اما القطريين فنسال الله ان يسخر لهم من يعمل على عدم تسييس الحج ،
وترك الامر لمن يريد الحج ، والمملكة رحبت بكل اقطار العالم القاصي والداني والعدو والصديق ،ولم يحدث ان سيست الحج والمناسك
ويبقى الشعب القطري هم اخوة لنا فك الله اسرهم من هذا النظام الفاشل #نظام_الحمدين