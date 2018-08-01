بالفيديو.. أمير مكة يؤكد عدم وصول أي حاج من قطر حتى الآن

نايف السالم(صدى):

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عن إحصائية عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى يوم أمس الثلاثاء، 557.285 حاجًا من جميع منافذ المملكة.

وأوضح ” الفيصل ” خلال تدشين حملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار ” الحج رسالة الإسلام ” ، أن إندونيسيا تتصدر قائمة أكثر الدول التي وصل منها الحجاج؛ مؤكدًا أنه لم يصل أي حاج من قطر حتى الآن.