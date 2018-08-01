بالفيديو.. القلق والتوتر بين العرضي و المرضي

أماني الغامدي(صدى):

كشف أستاذ الصحة النفسية إسماعيل هزاز ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ” ، الفروق بين التوتر والقلق النفسي العرضي والمرضي .

وقال هزازي ، يجب أن نعلم أن الإنسان الطبيعي يمر بحالات توتر وقلق والجميع يشعر به ، وإذا وجد إنسان لا يشعر بالقلق والتوتر فهو إنسان غير طبيعي وليس لديه مشاعر .

وتابع ، التوتر والقلق لديه مستويات طبيعية ولديه مستويات مرضية تدفع الشخص بالوصول إلى الأكتئاب ، والمستوى الطبيعي من التوتر هو التصرف بطرق صحيحة وصحية فيما يجري في حياته وهو يضبط أعصابه وانفعالاته ، وهذا ما يٌسمى التحكم في القلق والتوتر .

وأضاف ، من الممكن أن يكون الانسان لديه توتر طبيعي ولكن يضر نفسه بنفسه باعتقاده أنه مريض ويبدأ يهول الشئ الموجود عنده ويحفز عواطفه ونفسيته أن يتعب ويقلق ويمرض أكتر ، مٌشيرا إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص لا ينجحون .

وأكد ، أن القلق ثلاث أنواع ، الهلع وهو أن يشعر الانسان بالخوف ولكن بتأهب ، النوع الثاني : القلق العام ، وهو الذي يكون فيه الشخص يتعصب بسرعة وغير مرتاح ، والنوع الثالث : الفوبيا ، وهذه لديها عدد من التصنيفات والأنواع .

واستطرد قائلا ، بعض الخوف يؤدي إلى نتائج سلبية إذا لم يستطع الإنسان السيطرة عليه.