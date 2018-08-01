قائد حرس الحدود بعسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشمراني

أبها(صدى):

نقل قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سلطان بن سعود العنزي، اليوم، تعازي القيادة الرشيدة، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول عثمان بن محمد بن مسفر الشمراني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

جاء ذلك خلال حضور اللواء العنزي وجموع غفيرة من المواطنين صلاة الميت ودفن الشهيد الشمراني في قرية ” البشاير” بمحافظة بلقرن في منطقة عسير.

وعبّر اللواء العنزي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي .