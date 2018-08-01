مطوفو الدول العربية تناقش مع بعثة الحج المغربية الخدمات المقدمة لهم

حسين العلي(صدى):

أفتتح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني الاجتماع الذي عقده قطاع شمال افريقيا بالمؤسسة مع مكتب شؤون حجاج المغرب ، لمناقشة الخدمات المقدمة لحجاج المغرب ، وذلك بقاعة احتفالات المؤسسة ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود.

وعقد اللقاء بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال افريقيا المطوف موفق خوج وعضو مجلس الإدارة المطوف أحمد يحي ، فيما مثل الجانب المغربي مسؤول الاسكان بمكتب شؤون حجاج الملكة المغربية حميد الدويمي وأعضاء المكتب.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني ” تعاون البعثة المغربية مع المؤسسة والذي من شأنه تقديم خدمات ترتقي بمكانة ضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أن المؤسسة في حج هذا العام تعتمد وبشكل كبير في تقديم خدماتها على التقنيات الحديثة وذلك من أجل تسخيرها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جهته شدد مسؤول الاسكان بمكتب شؤون حجاج المغرب حميد الدويمي على أهمية البرامج التوعوية المقدم للحجاج قبل أداء مناسك الحج ، مشيراً إلى أن البعثة المغربية تكثف جهودها في كل عام من خلال تقديم دورات مختلفة للحجاج سمعية وبصرية ، بجانب المطويات في مختلف الوسائل المتاحة للحجاج المغاربة ، ليتمكنوا من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة ” ، مشيداً بالتعاون المثمر بين مكتب شؤون الحجاج المغربي ومؤسسة مطوفي الدول العربية في سبيل تذليل كل العقبات وتقديم أجود الخدمات ليؤدي حجاج البعثة المغربية نسكهم بيسر وسهولة.

بدوره أوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال افريقيا المطوف موفق خوج أن الاجتماع الأول لمكتب شؤون حجاج المملكة المغربية تطرق إلى مناقشة الإيجابيات التي كانت العام الماضي، والملاحظات التي تم رصدها من أجل تلافيها في المواسم المقبلة ، لافتاً أن فريق العمل يسعى إلى أن تكون نسبة نجاحهم في حج هذا العام 100بالمائه من خلال الاداء المثالي لمكاتب الخدمة الميدانية.