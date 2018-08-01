بالصور.. رجل يفقد أطرافه الأربعة بسبب حبه للكلاب

واشنطن(صدى):

أحب الرجل الأمريكي جريج مانتيوفل، الذي يقطن ولاية ويسكونسن الأمريكية، الكلاب بكل قلبه وكانت دائمًا برفقته وخير صديق ورفيق له؛ لكن ما حدث أثبت مقولة: ” ومن الحب ما قتل! ” .

كان ” مانتيوفل ” بكامل صحته ولا يشكو أي اعتلالات جسدية، لكنه فوجئ بانتشار عدوى خطيرة نادرة في الدم بعد أن لعقه كلبه وأثرت على كل جسده؛ فيما اضطر الأطباء لبتر أطرافه الأربعة لكن معظم جسده متأثر بالعدوى.

وأوضحت زوجته أن الإصابة كانت في البداية أشبه بالإنفلونزا لكن اتضح لاحقا أنها عدوى شديدة الخطورة، لافتة إلى أنه تلقى الصدمة بظهور كدمات عنيفة على ساقيه فجأة، وكأنه تعرض للضرب بمضرب ” بيسبول ” .

وأكدت الاختبارات أنه أصيب بعدوى بكتيرية اسمها العلمي capnocytophaga، وهي توجد عادة في لعاب الكلاب؛ فيما قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن أعراض العدوى تظهر في غضون من ثلاثة إلى خمسة أيام، وبعض حالات العدوى الشديدة تكون قاتلة خلال 72 ساعة.