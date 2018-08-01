مورينيو يكشف عن موعد عودة لوكاكو لمساعدة اليونايتد

طلال الغامدي(صدى):

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، إن المهاجم البلجيكي لوكاكو، سيقطع أجازته؛ لكي ينضم للفريق قبل بداية انطلاق الدوري الإنجليزي.

وأوضح مورينيو : ” أعطى راشفورد وجونز ولوكاكو ثلاثة أيام من عطلاتهم للفريق وسيعود الثلاثة مبكرًا من أجل محاولة أن يكونوا متاحين للمشاركة “.

يجدر الإشارة إلى أن مورينيو دعا لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم إلى تقليص عطلتهم بعد النهائيات التي اختتمت الشهر الماضي من أجل مساعدة يونايتد، الذي يعاني -أيضًا- من الإصابات، على تجنُّب بداية سيئة لمشواره في الدوري.