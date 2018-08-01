أسباب تدفعك لتجنب سؤال زملائك عن رواتبهم

واشنطن(صدى):

كشفت نتائج دراسة أمريكية عن آثار تسريب معلومات في الشركات عن رواتب الموظفين، حيث تُعد مسألة ” الرواتب ” من الأمور التي تتضاعف فيها الخصوصية بالعمل، ويحرص الكثير على تجنب سؤال الآخرين عن راتبهم.

وعن ما أوضحته الدراسة، فلقد أشارت إلى أن بيانات الرواتب لدى أي جهة من الأمور السرية والتي تعمد بعض الجهات إلى عدم نشرها، فلمعرفة الموظف لراتب زميله له نتائج سلبية.

وأظهرت نتائج الدراسة الانعكاسات السلبية التي تنتج عن تسريب معلومات الرواتب؛ حيث تؤثر هذه المعلومات على الأداء خاصة إذا كانت انت المعلومات المسربة متعلقة بموظفين موجودين في نفس القسم، وتَبَيّن أن هناك ارتفاعًا في الرواتب؛ حيث ينزعج الموظف وتتراجع معنوياته عندما يعرف أن نظراءه يكسبون أكثر منه.