تعليم الباحة يعلن اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد

الباحة(صدى):

اعتمد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم الباحة عمر هجاد عمر حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين حديثا في المنطقة للعام الدراسي الحالي.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية، أن الحركة شملت توجيه (31) معلما و (17) معلمة من مختلف التخصصات التربوية والتعليمية على مدارس المنطقة وبين قطاعاتها التعليمية المختلفة، وفق الاحتياج القائم في المدارس , داعيا المعلمين والمعلمات الجدد إلى الدخول إلى حساباتهم في منصة “نور” والاستعلام عن حركة التوجيه ومن ثم سرعة المباشرة في المدارس ابتداء من يوم اليوم الأربعاء .

وأفاد بأن الإدارة أعدت برنامجا تدريبيا متنوعا للمعينين والمعينات حديثا ينطلق مع مطلع الأسبوع القادم في مراكز التدريب الرئيسة للبنين والبنات في قطاع الوسط بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث وإدارة الإشراف التربوي مؤكدا على قائدي وقائدات المدارس الرفع بمباشرة المعينين والمعينات حتى يتم استكمال باقي الإجراءات النظامية.

بدوره هنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني المعلمين والمعلمات بمناسبة تعيينهم وانضمامهم لسلك التعليم, ليكونوا أحد الروافد الأساسية في بناء الوطن متمنيا أن تحقق الحركة للمعلمين وللمعلمات أهدافها في إرساء الاستقرار النفسي وتسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للجميع حاثا الجميع على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، والإخلاص والانضباط في العمل، وأن يكونوا القدوة الصالحة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، مقدما شكره للمساعد للشؤون المدرسية ولإدارة شؤون المعلمين ولجميع القائمين والقائمات على تنفيذ الحركة على جهودهم المثمرة لإنجاح حركة التوزيع متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.