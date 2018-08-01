بالفيديو.. ” رجل ” يلجأ لحيلة جديدة للاحتيال على سعودي بالأردن

عمان(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، حيل جديدة يستخدمها البعض للتحايل على أصحاب المركبات؛ لسرقة أموالهم بمنطقة ” المفرق ” بالأردن.

ويرصد المقطع الذي التقطه أحدهم، رجل يتظاهر بأن السيارة صدمته ويلقي بنفسه على السيارة؛ وذلك للحصول على الأموال.

وذكر ناشر الفيديو إلى أن المركبة التي ألقى الرجل بنفسه أمامها تحمل أرقام سعودية.