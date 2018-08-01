بالفيديو.. ” رجل ” يلجأ لحيلة جديدة للاحتيال على سعودي بالأردن
وثقت إحدى مقاطع الفيديو، حيل جديدة يستخدمها البعض للتحايل على أصحاب المركبات؛ لسرقة أموالهم بمنطقة ” المفرق ” بالأردن.
ويرصد المقطع الذي التقطه أحدهم، رجل يتظاهر بأن السيارة صدمته ويلقي بنفسه على السيارة؛ وذلك للحصول على الأموال.
وذكر ناشر الفيديو إلى أن المركبة التي ألقى الرجل بنفسه أمامها تحمل أرقام سعودية.
ماجد[ عدد التعليقات: 2314 ] نشر منذ 1 ساعة
ينبغي ان يتم حسابه حساب عسير وعدم التهاون معه مطلقا
Fox[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 59 دقيقة
يقول ظاهرة جديدة ضحكتني 😂😂😂😂
حركات النصب والسرقة والإجرام كثيرة ومن مليانة بشكل كبير بالأردن منتشر بالإعلام
وما خفي أعظم
الله يكفي السعوديين شركم
انتم بالسعودية أكلتوهم 😂😂😂😂😂
وبحماية تواطئ ووزارة العمل والتجار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1583 ] نشر منذ 57 دقيقة
يجب ان يتم تنفيذ حكم الله معه
همس[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل سيرون عقاب الله الشديد
qlq[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 25 دقيقة
H
الله يحفظنا من النصب والاحتيال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31734 ] نشر منذ 8 دقائق
هذي حركه قديمة
يسوونها بعض الأجانب حتى عندنا هنا
ينقز قدامك
ويضرب بنفسه في سيارتك
ويسوي نفسه أغمى علية
ويناظرك بنص عين
لاشافك طلعت محفظتك صحصح وقام
ولا رجعت المحفظة فمخباتك رجع يغمى علية ثاني مره😂
أنت مضطر تسكته بكم قرش
ولا تتعب معاه
يصيح ويسوي نفسه خلاص بيموت
والدورية يكتب لك محظر دهس
وتوقيف وحجز
وحاله
الله يعين بس😐